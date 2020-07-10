с чего всё началось

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Происшествия В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей. 200

Происшествия Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае. 16

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Музыка Вышел клип на последнюю песню «Время и стекло» Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.

Политика Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). 14

Армия и оружие Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море Владивосток, 10 июля 2020, 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний.

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,3K

Шоу-бизнес Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги. 106

Авто Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация. 10

Шоу-бизнес Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 7

Общество За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 296

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 271