Политика
ИзвестияЭкс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что закон о государственном языке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.Lenta.ru00:41
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Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Шоу-бизнес
В сети показали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Popcornnews.ru 04:00
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Песков заявил, что не знает о записи разговоров Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ничего не слышал о записи, на которой якобы беседуют российский лидер Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.
ФАН вчера в 06:13
Музыка
Вышел клип на последнюю песню «Время и стекло»
Украинская группа «Время и Стекло» выпустила клип на песню Last Dance. Этой композицией коллектив завершает совместную карьеру.
News.ru 04:07
Технологии
Электронная медкарта стала доступна москвичам в мобильном приложении
Москвичи теперь с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» могут получить доступ к своей электронной медицинской карте.
Вечерняя Москва 00:14
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания в Японское море
Владивосток, 10 июля 2020, 09:48 — REGNUM Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» 10 июля впервые вышел в Японское море для проведения заводских ходовых испытаний.
REGNUM 02:48
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Авто
Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России
В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация.
Evo-rus.com 01:37
Здоровье
В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Экспресс газета 03:43
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Общество
В работе «МегаФона» и Yota произошел сбой
В работе российских операторов «МегаФон» и Yota произошел сбой. Об этом сообщили РБК представители компаний.
РБК 04:44
Наука
Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Политика
В Кремле пообещали доложить Путину о настроениях в СМИ из-за Сафронова
Президенту России Владимиру Путину сообщат о настроениях в СМИ в связи с арестом по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова.
РБК вчера в 06:56
Общество
За сутки в России выявили еще 6 635 случаев коронавируса
В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 04:10
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 36 случаев коронавируса
10 июля оперативный штаб Татарстана сообщил еще о 36 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:29
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Экономика
Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%
В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
Коммерсантъ 08 июля в 05:56