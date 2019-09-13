Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-депутат рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе

Сотрудники «Нафтогаза Украины» ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа. Специалисты «просто в шоке от того, что может произойти этой зимой». Об этом в среду, 11 сентября, написал в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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