Политика
ИзвестияЭкс-депутат рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе
Сотрудники «Нафтогаза Украины» ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа. Специалисты «просто в шоке от того, что может произойти этой зимой». Об этом в среду, 11 сентября, написал в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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Алексей Журавко: Коллапс в газовом хозяйстве Украины неизбежен, если его управление останется в проамериканских руках
Новостной фронт11 сентября в 10:30
Бывший депутат Верховной рады рассказал о неизбежности газового коллапса Украины
Народные новости11 сентября в 23:41
Экс-депутат Рады рассказал, как Россия может оставить Украину и Европу без газа
ФАН11 сентября в 11:03
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:34, Вашингтон
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
РИА Новости 01:51
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью
Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор 11 сентября в 11:46
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Здоровье
В пятницу в Приамурье карантин по АЧС отменят почти по всей области
В пятницу, 13 сентября, карантин по африканской чуме свиней будет снят во всех населенных пунктах, кроме села Алексеевка Бурейского района, где в личном подсобном хозяйстве был выявлен вирус АЧС.
Амур.инфо вчера в 07:26
Происшествия
Появилось видео момента ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей»
Автомобильная авария, в которую попал актер телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попало на видео.
Телеканал 360° 11 сентября в 16:52
Политика
Мир устал от угроз и шантажа
Кстати, Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
Труд вчера в 17:00
Теннис
Турнир WTA в Гонконге отложен из-за массовых протестов в городе
Женский турнир в Гонконге, который должен начаться 5 октября, отложен на неопределенный срок из-за проходящих в городе протестов.
Sports.ru 01:44
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Политика
Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
RT на русском 03:13
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри
В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Экономика
Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту
Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Авто
Дилеры России предложили ввести сертификацию автосервисов
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести в нашей стране многоуровневую систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их технической оснащенности и квалифицированности персонала.
Тарантас Ньюс вчера в 23:41
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском вчера в 16:15
Политика
Пленум ВС решил, когда начнут работать новые суды
«Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, Кассационного военного суда, Апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», – говорится в тексте постановления, которое принял Пленум Верховного суда.
Право.ру вчера в 03:13
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно Анастасия Заворотнюк отказалась от работы в театре, чем подогрела слухи об онкологии.
Srnsk вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Сати Казанова переедет из России
Известная российская актриса и певица Сати Казанова переезжает на родину своего мужа – в Италию.
VSE42.RU вчера в 06:37
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18