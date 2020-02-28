Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок. Об этом он заявил в интервью газете «Факты и комментарии».

Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

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