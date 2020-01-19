Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
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Человечина для президента Зеленского

Украина.ру09:24

«Сожрать сепаров»: Украина встала на путь каннибализма

Rusvesna.su19:04

Чиновник ДНР прокомментировал производство «сепаров в сметане» на Украине

ИА Новороссия11:10

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

РИА Новости11:26

Соратник Порошенко начал продажу консервов «Сепар в сметане»

Взгляд.рувчера в 11:45

Депутату Украины стало стыдно перед жителями Донбасса за тушенку из «русскоязычных младенцев»

URA.Ru16:12

Бывший депутат Рады пришёл в ужас от «фашизма» и «людоедства» на Украине

News.ru18:28
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Происшествия

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

РИА Новости 08:10
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Политика

AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев

Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
ТАСС 19:54
Экономика

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Интерфакс 12:52
Экономика

Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов

Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 22:45
Космос

SpaceX стала оператором крупнейшей частной спутниковой группировки

Система Starlink компании SpaceX стала крупнейшей в мире коммерческой спутниковой группировкой после запуска очередной партии из 60 космических аппаратов.
REGNUM 08 января в 08:22
Кино

Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России

Сусанин вчера в 06:51
Происшествия

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
РИА Новости 19:49
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 08:09
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 20:22
Происшествия

В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина

Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Известия 18:28
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»

Metaratings 08:25
Происшествия

В Подмосковье неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован.
ТАСС 14:12
Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru 12:06
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, как «оторвется» на сыне Тимати

Красавица, которая в детстве не имела возможности заниматься спортом и иностранными языками, планирует оторваться на сыне.
Bimru.ru вчера в 04:44
Происшествия

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:02
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Происшествия

В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

Российская газета 21:27
Космос

Ученые поставили под сомнение существование темной энергии

Если правильно рассчитать эволюцию сверхновых, свидетельства темной энергии попросту исчезают.
Хайтек+ вчера в 01:43
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM 18:49
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК вчера в 07:09
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Космос

Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок

Аргументы и Факты 20:47
Общество

В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Известия 17:03
Здоровье

Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни

«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
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Гороскоп на 10 января: овнов ждет удача, а водолеям повезет в любви

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Pro Город Владимир вчера в 10:00
Футбол

Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед заинтересован в переходе 25-летнего полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.
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