Политика
РИА НовостиЭкс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
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Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев
Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Космос
SpaceX стала оператором крупнейшей частной спутниковой группировки
Система Starlink компании SpaceX стала крупнейшей в мире коммерческой спутниковой группировкой после запуска очередной партии из 60 космических аппаратов.
Кино
Ремейк «Гостьи из будущего» снимут в России
Происшествия
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
Происшествия
В Подмосковье неизвестные расстреляли мужчину и скрылись
Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, как «оторвется» на сыне Тимати
Красавица, которая в детстве не имела возможности заниматься спортом и иностранными языками, планирует оторваться на сыне.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Происшествия
В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика
Космос
Ученые поставили под сомнение существование темной энергии
Если правильно рассчитать эволюцию сверхновых, свидетельства темной энергии попросту исчезают.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Космос
Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Общество
В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Здоровье
Пять здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни
«Наше исследование доказывает, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых человек может жить без жалоб», – отметил автор исследования Янпинг Ли.
Общество
Гороскоп на 10 января: овнов ждет удача, а водолеям повезет в любви
Благоприятный день для поездок и дорог – сегодня вас ждет удача во многих мероприятиях.
Футбол
Бруну Фернандеш может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед заинтересован в переходе 25-летнего полузащитника лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.