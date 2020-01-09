Политика
РИА НовостиЭкс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
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Политика
Парламент Абахзии 11 января обсудит политическую ситуацию
Парламент Абхазии в субботу, 11 января, проведёт заседание, на котором состоится обсуждение текущей политической ситуации в республике.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Здоровье
Здоровые привычки могут дополнительно принести десять лет жизни
В ходе исследования ученые установили, что женщины, соблюдающие здоровые привычки, имеют дополнительные 10,6 лет жизни без существенных болезней.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением в Крыму
Футбол
Крал: «Я адаптировался в „Спартаке“. Жизнь в Москве прекрасна»
Считаю, что я вписался в команду, где так много молодых игроков. Таких же, как и я. Жизнь в Москве прекрасна – здесь тоже проблем нет.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Общество
США захотели оштрафовать Boeing на 5,4 млн долларов
Федеральное управление гражданской авиации США хочет взыскать с Boeing 5,4 млн долларов, сообщает организация.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Культура
Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена
Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Наука
Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в 5 раз
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Общество
В Холмском морском порту на Сахалине появится пост контроля
Пост контроля в Холмском морском порту поставит сахалинский минтранс.
Футбол
«Пацаны на колени падали». Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о забавных историях с участием своего экс-партнера по команде Александра Алиева.
Здоровье
Египетский врач назвал продукты, провоцирующие рак и болезни сердца
Известный в Египте кардиолог Джамал Шаабан перечислил продукты, которые вызывают онкологию и заболевания сердца.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Футбол
Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны»
Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона.
Музыка
Димаш Кудайберген рассказал, что уходит от продюсера Игоря Крутого
Казахский певец Димаш Кудайберген решил уйти от Игоря Крутого и начать сотрудничать с популярным южнокорейским продюсером.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Происшествия
Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье
Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье, пишет Airporthaber без ссылки на источник.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Ревва женился в четвертый раз
Шоумен женился в четвертый раз. Торжество состоялось на Мальдивах.
Армия и оружие