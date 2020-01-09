Политика

Газета.RuГазета.RuЭкс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Человечина для президента Зеленского

Украина.ру09:24

«Сожрать сепаров»: Украина встала на путь каннибализма

Rusvesna.su19:04

Чиновник ДНР прокомментировал производство «сепаров в сметане» на Украине

ИА Новороссия11:10

Соратник Порошенко начал продажу консервов «Сепар в сметане»

Взгляд.рувчера в 11:45

Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине

РИА Новости11:26

Депутату Украины стало стыдно перед жителями Донбасса за тушенку из «русскоязычных младенцев»

URA.Ru16:12

Алексей Журавко: Бандеровский фашизм по-людоедски!

Новостной фронтвчера в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Гаджеты

Представлен первый ноутбук с семью экранами

Ferra 09:51
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 07:25
Политика

Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

Известия 06:29
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 09:53
Армия и оружие

Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео

Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
News.ru 01:14
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

7Дней.ру вчера в 17:00
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Политика

Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»

«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Красная весна 06:33
Спорт

Бородавко считает, что Непряева способна выиграть Тур де Ски

Бородавко считает, что в будущем она способна выиграть Тур де Ски.
Sport.ru вчера в 01:59
Экономика

Новым финдиректором «Нафтогаза» стал бывший вице-президент Shell

Новым финансовым директором украинского «Нафтогаза» стал Петрус ван Дрил, занимавший ранее высокие посты в британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell.
Известия 17:18
Политика

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Коммерсантъ 22:59
Наука

Толстый язык может блокировать дыхательные пути во время сна

Во время эпизода OSA, мягкие ткани языка могу частично или полностью блокировать поток кислорода через верхние дыхательные пути организма, в результате чего человек начинает дышать с перебоями, задыхаться, громко храпеть и просыпаться.
Капитал страны 06:17
Здоровье

Пять правильных привычек могут увеличить продолжительность жизни

Немецкие ученые-медики сообщили, что человек может своими силами примерно на десять лет увеличить срок продолжительности жизни без болезней с помощью пяти правильных привычек.
Ugpressa.ru 22:47
Политика

WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
РБК 21:37
Происшествия

Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно

Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество.
Вести.Ru 07:30
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 08:50
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском 14:50
Происшествия

В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
RT на русском 22:54
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
РИА Новости 20:51
Авто

При заправке водители совершают пять ошибок

Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Автоновости дня вчера в 10:46
Происшествия

Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова

Русская Планета вчера в 14:44
Автоспорт

«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»

Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
RT на русском 12:00
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста

Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
Uznayvse.ru вчера в 06:25
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM 18:49
Общество

В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
РИА Новости 00:42
Общество

Умер правивший 50 лет Оманом султан

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
РБК 19:31
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное