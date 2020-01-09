Политика
Газета.RuЭкс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.
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Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Армия и оружие
Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео
Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Политика
Россия и страны ЕС смогут помочь Ирану в расшифровке «черных ящиков»
«Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных черного ящика, и если мы не сможем загрузить их, мы получим помощь от четырех стран — России, Украины, Франции или Канады», — приводит слова Разайефара издание.
Спорт
Бородавко считает, что Непряева способна выиграть Тур де Ски
Бородавко считает, что в будущем она способна выиграть Тур де Ски.
Экономика
Новым финдиректором «Нафтогаза» стал бывший вице-президент Shell
Новым финансовым директором украинского «Нафтогаза» стал Петрус ван Дрил, занимавший ранее высокие посты в британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell.
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Наука
Толстый язык может блокировать дыхательные пути во время сна
Во время эпизода OSA, мягкие ткани языка могу частично или полностью блокировать поток кислорода через верхние дыхательные пути организма, в результате чего человек начинает дышать с перебоями, задыхаться, громко храпеть и просыпаться.
Здоровье
Пять правильных привычек могут увеличить продолжительность жизни
Немецкие ученые-медики сообщили, что человек может своими силами примерно на десять лет увеличить срок продолжительности жизни без болезней с помощью пяти правильных привычек.
Политика
WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев
США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
Происшествия
Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно
Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Происшествия
В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Армия и оружие
Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»
Председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил в интервью порталу "Обозреватель", что у России "нет надводного флота".
Авто
При заправке водители совершают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Происшествия
Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова
Автоспорт
«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»
Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Шоу-бизнес
Иван Ургант подшутил над беременной женой Константина Эрнста
Руководитель Первого канала 58-летний Константин Эрнст готовится стать отцом.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».