Ищенко отметил, что Польша наверняка не ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Западную Украину, и постарается оккупировать максимально возможную часть страны под лозунгом «Защита украинского народа от российской агрессии».
Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов с помощью военизированных структур украинских неонацистских группировок наладил хищение и сбыт в Европу оружия, которое Киев получает от западных государств, утверждает бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
После завершения специальной операции на Украине у российского президента Владимира Путина есть три пути, пишет обозреватель американской газеты The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах (David Lingelbach).
Пользователи Twitter отрицательно отреагировали на слова бывшего советника 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он принимал участие в подготовке государственных переворотов в других странах.