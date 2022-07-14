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Экс-дипломат Ищенко: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях Польша готова ввести свои войска на территорию Украины.
Lenta.ru
«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч 20 польских войск на Западной Украине», - написал Ищенко.
RuNews24.ru
Ищенко отметил, что Польша наверняка не ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Западную Украину, и постарается оккупировать максимально возможную часть страны под лозунгом «Защита украинского народа от российской агрессии».
Первое Студенческое агентство
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

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