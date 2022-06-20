"Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Предполагается, что в автоматическом режиме в течение трех дней будет открываться исполнительное производство, если гражданин не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в установленный законом срок.
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут беспрепятственно делать это, «никаких преград нет», заявил верховный представитель ЕС по дипломатии и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на заседание Совета по иностранным делам.
В мае Китай нарастил импорт сырой нефти российского производства на рекордные 55% год к году, Россия заняла первое место среди всех экспортеров этого топлива в Китай, сместив Саудовскую Аравию, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.