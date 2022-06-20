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Экс-дипломат Ищенко назвал транспортную блокаду Калининграда Литвой поводом для войны

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил
, что организованную Литвой транспортную блокаду Калининграда можно расценивать как повод для начала военных действий, поскольку Вильнюсом было нарушено право Москвы на доступ к своей территории.
Daily Moscow
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
RT на русском
В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что ответные меры России на транспортную блокаду Литвы в отношении Калининграда станут бумерангом для стран Балтии.
Известия
По словам Алиханова, под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.
Москва 24

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