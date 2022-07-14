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Экс-дипломат Ищенко заявил о готовности Зеленского разрешить ввод войск Польши на Украину

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях президент Украины Владимир Зеленский даст гражданам Польши особый статус на Украине.
Lenta.ru
О том, что Зеленский внес законопроект об особом статусе поляков на Украине, сообщил ранее президент Польши Анджей Дуда.
Smotrim.ru
Как ранее писал Лайф, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о планах Польши прикрыться Венгрией и Румынией ради захвата части Украины.
Life.ru
В Службе внешней разведки РФ ранее предупредили, что власти Польши склоняются к необходимости идти дальше ранее запланированного плана разместить на западе Украины польский миротворческий контингент.
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Экс-дипломат Ищенко: Зеленский даст полякам особый статус, чтобы они ввели войска на Украину
Газета.Ru03:13
Экс-дипломат Ищенко заявил о готовности Зеленского разрешить ввод войск Польши на Украину
Lenta.ru00:05
Экс-дипломат Ищенко: особый статус для поляков позволит Варшаве ввести войска на Украину
РИА Новости20:40
Экс-дипломат Ищенко заявил, что Зеленский внес проект о статусе поляков для ввода войск Варшавой
Комсомольская правда22:31
Экс-дипломат Ищенко: Киев дал особый статус полякам в обмен на армию Варшавы
Pravda.Ru21:44
Ищенко: Зеленский позволит польской армии войти на Украину
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Экс-дипломат Ищенко: Зеленский позволит войскам Польши войти на Украину
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