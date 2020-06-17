Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщает портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу экс-дипломата.

Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

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