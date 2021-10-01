РИА НовостиВ Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка ИсмаиловаБывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице, написал портал издания Vijesti со ссылкой на источник.РИА НовостиСледствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов.Взгляд.руСам Тельман Исмаилов на тот момент находился за границей.Инфо24Керимов, осужденный на 13 лет строгого режима в марте 2017 года, полностью признал свою вину и дал показания о причастности к преступлению братьев Исмаиловых.РЕН ТВЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМИР 24НТВПятый каналРЕН ТВПервый каналРусская ПланетаИА ЯСИАРамблерТелеканал 360°Life.ruReadovka NewsГазета.RuРЕН ТВNewia.ruИзвестияMockva.ruГлагоLAnewsNewInformНародные новостиiReactor161.ruВечерняя МоскваПодробнее о событииСК расследует дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателейРИА Новостивчера в 13:52Двух бизнесменов задержали для экстрадиции в РоссиюКоммерсантъвчера в 15:51Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в ЧерногорииТАССвчера в 13:01Тельман Исмаилов арестован в Черногории по запросу РоссииBFM.ru18:20В Черногории задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман ИсмаиловИнтерфаксвчера в 12:18В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана ИсмаиловаДождьвчера в 12:09Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории по ордеру РоссииГазета.Ruвчера в 14:26Показать ещёОценить1,3KПоделиться