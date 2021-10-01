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В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова

Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Подгорице, написал портал издания Vijesti со ссылкой на источник.
РИА Новости
Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов.
Взгляд.ру
Сам Тельман Исмаилов на тот момент находился за границей.
Инфо24
Керимов, осужденный на 13 лет строгого режима в марте 2017 года, полностью признал свою вину и дал показания о причастности к преступлению братьев Исмаиловых.
РЕН ТВ

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