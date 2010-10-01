Футбол
ЧемпионатЭкс-директор adidas СНГ: не верю, что РФС расторгнет контракт с компанией
Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян высказался о ситуации с критикой в адрес новой формы сборной России.
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Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
Российская газета вчера в 20:23
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги.
РБК 00:23
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
В сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл огонь по однокурсникам.
Lenta.ru вчера в 22:09
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
Газета.Ru вчера в 22:36
Общество
Концерты Максима Галкина могут запретить
Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.
DixiNews вчера в 11:26
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Футбол
Агент Еремин: «Мирзов сменил агента и спрятался. Для меня его просто нет»
Агент Олег Еремин рассказал об отношениях с полузащитником "Спартака" Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Бомбардир.ру 00:20
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Pravda.Ru 12 ноября в 08:31
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35
Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.
РБК вчера в 18:30
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия вчера в 14:54
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Известия вчера в 20:24
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
ТК Звезда вчера в 11:41
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Общество
Песков прокомментировал возможность введения выходного дня 31 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что 31 декабря нужно работать. Об этом он заявил журналистам 13 ноября.
Известия вчера в 08:20
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
BFM.ru вчера в 04:27
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Футбол
Евро-2020: положение в группах перед решающими матчами отбора
В первом матче сборные сыграли вничью 1:1, а тут Ирландии нужна победа с любым счетом. Разве что Дания проиграет дома Гибралтару.
Sport.ru вчера в 00:59
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника диабета
Врачом-эндокринологом определены и названы четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru 12 ноября в 14:00
Армия и оружие
В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308
Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Москва 24 вчера в 07:29