Сотрудники утром побеспокоили даже семью умершего Феликса Кармазинова. Не говоря уже о месте проживания также уже бывшего генерального директора Водоканала Евгения Целикова.

с чего всё началось

Чем обосновано задержание Целикова, источник не уточнил. Однако, по его словам, в деле есть и другие фигуранты, которых он назвать отказался. Ранее в среду петербургский "Водоканал" сообщил о следственных действиях по делу, в котором предприятие признано потерпевшим.

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