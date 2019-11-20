Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЗадержан экс-глава петербургского «Водоканала»

Чем обосновано задержание Целикова, источник не уточнил. Однако, по его словам, в деле есть и другие фигуранты, которых он назвать отказался. Ранее в среду петербургский "Водоканал" сообщил о следственных действиях по делу, в котором предприятие признано потерпевшим.
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с чего всё началось

Экономическая полиция обрушилась на Водоканал. 40 обысков. Пришли даже в квартиру покойного Феликса Кармазинова

Сотрудники утром побеспокоили даже семью умершего Феликса Кармазинова. Не говоря уже о месте проживания также уже бывшего генерального директора Водоканала Евгения Целикова.
Фонтанка.Ру01:50

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Появились подробности дела «Водоканала»

АБН16:56

Бывшего главу «Водоканала Санкт-Петербурга» задержали

Piter.tv14:52

Источник: задержан экс-руководитель Водоканала Целиков

78.ru12:53

Источник: экс-директор «Водоканала Санкт-Петербурга» задержан после обысков

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Экс-гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков задержан в Петербурге

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Что еще ищут следователи в «Водоканале»

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Ведущий футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл свадьбу со своей подругой Джорджиной Родригес.
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Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
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