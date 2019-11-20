Оперативники посетили несколько адресов также бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгения Целикова, в том числе его дом в Сестрорецке. Практически соседний с домом Кармазинова.

с чего всё началось

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