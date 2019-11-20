Происшествия

РБКРБКЭкс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка». Эту информацию подтверждают источники ТАСС и «РИА Новости».
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с чего всё началось

Экономическая полиция обрушилась на Водоканал. 40 обысков. Пришли даже в квартиру покойного Феликса Кармазинова

Оперативники посетили несколько адресов также бывшего генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» Евгения Целикова, в том числе его дом в Сестрорецке. Практически соседний с домом Кармазинова.
Фонтанка.Ру01:50

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Появились подробности дела «Водоканала»

АБН16:56

Бывшего главу «Водоканала Санкт-Петербурга» задержали

Piter.tv14:52

Источник: задержан экс-руководитель Водоканала Целиков

78.ru12:53

Источник: экс-директор «Водоканала Санкт-Петербурга» задержан после обысков

ТАСС13:08

Экс-гендиректор «Водоканала» Евгений Целиков задержан в Петербурге

Петербургский дневник13:01

Что еще ищут следователи в «Водоканале»

Мойка7815:11

Взятка в 19 млн отправила в СИЗО оперативника экономической полиции Петербурга

Фонтанка.Ру12:56
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Экономика

За 10 месяцев россияне взяли автокредитов на 600 млрд руб

За 10 месяцев 2019 года было выдано автокредитов почти на 600 млрд рублей, подсчитали в НБКИ по просьбе "Газеты.Ru".
Газета.Ru 15:36
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Доктор Питер 05:02
Экономика

Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
ТАСС 17:21
Здоровье

«Трезвая Россия» попросила Минздрав запретить продажу табака около школ

Федеральный проект "Трезвая Россия" направил письмо в Минздрав РФ с просьбой запретить продавать табачные изделия в радиусе менее 1 км от образовательных, медицинских и других социальных учреждений.
ТАСС 12:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева мечтает дожить до совершеннолетия своих детей

Российская и советская актриса и певица Алла Борисовна Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
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Политика

Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
REGNUM 09:21
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском 14:34
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

РИА Новости 14:01
Политика

США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

Известия 19:30
Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия 17:37
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Piter.tv 00:43
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb 09:18
Здоровье

Врач назвала признаки появления алкогольной зависимости

Врач из Франции Мокка Лорберг рассказала о признаках, которые могут сигнализировать о наличии алкогольной зависимости у человека, передает РИА Новости.
Слово и Дело 19:56
Политика

Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной

Вести.Ru 13:05
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 18 ноября в 01:55
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 17 ноября в 07:02
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Создатель «Фарго» Ноа Хоули займется следующим «Стартреком»

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Авто

В Москве представили новый Toyota RAV4

Компания Toyota представила в Москве новое поколение RAV4.
Российская газета 11:28
Хоккей

Свечников помог «Каролине» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

"Каролина" обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:19
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Наука

Слепоту невнимания ограничили полуторами секундами

В своей новой работе Дэниел Симонс совместно с коллегами из Иллинойского университета в Урабана-Шампейне решили проверить, можно ли ограничить слепоту невнимания во времени — то есть через сколько секунд после предъявления нерелевантного стимула его уже невозможно будет обнаружить.
N+1 11:40
Общество

Идем в доход: Путин призвал добиться увеличения зарплат россиян

Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте.
Известия 16:01
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости 16:56
Политика

В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
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Хоккей

Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс»

Руководство «Торонто Мэйпл Лифс» приняло решение освободить от обязанностей главного тренера Майка Бэбкока, сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в «Твиттере».
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Космос

В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни

Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
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Армия и оружие

National Interest высоко оценил новый российский автомат

Американский журнал National Interest признал высокий уровень новой вариации крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, охарактеризовав его «внушающим ужас на поля боя».
ФАН 19:39
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