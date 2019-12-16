Общество

РБКРБКЭкс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который проходит главным подозреваемым по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с погибшей.
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«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом.
КП - Санкт-Петербургвчера в 15:35

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Доцент-расчленитель планировал сыграть свадьбу с убитой аспиранткой

Life.ruвчера в 21:47

Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБКвчера в 22:28

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ruвчера в 21:53

Историк-расчленитель рассказал о планах жениться на своей жертве

Lenta.ruвчера в 22:43

Историк Соколов рассказал подробности отношений с убитой аспиранткой

Известиявчера в 21:18

Выбрали день свадьбы: расчленитель Соколов написал письмо-исповедь

РЕН ТВвчера в 19:47

«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:35
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Здоровье

Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом

Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит в себе набор мер для улучшения положения больных муковисцидозом; комплекс мер рассчитан на период до конца 2020 года.
РБК 01:00
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Энергетика

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
РБК 00:00
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Политика

«Взаимодействие граждан России и ЕС — это безусловная история успеха»

Россияне — крупнейшая категория получателей шенгенских виз, которые обгоняют даже граждан Китая.
Известия вчера в 16:01
Космос

Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном

Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
РЕН ТВ 00:15
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Известия вчера в 18:36
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Общество

Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году

Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей "массовых профессий".
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Опрос: россияне поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% жителей России считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия.
Накануне.Ru вчера в 21:24
Происшествия

Академика Асеева не стали наказывать за препятствие обыску

Советский районный суд Новосибирска в понедельник отказал следователям СК, просившим наказать бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева и его супругу на тысячу рублей каждого за препятствие обыску в их коттедже, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 00:39
Космос

«Роскосмос» запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС

"Роскосмос" в 2020 году протестируют двухчасовую одновитковую схему полета космических кораблей к МКС.
Интерфакс 00:13
Общество

30 лет назад в Румынии начались волнения, переросшие в революцию

30 лет назад в румынском городе Тимишоара власти попытались задержать популярного священнослужителя, что в конечном итоге обернулось революцией против режима Николае Чаушеску.
Газета.Ru 00:47
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости вчера в 19:49
Общество

Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай

Железнодорожный переход через Амур Нижнеленинское - Тунцзян в ЕАО достроят к концу 2020 года.
Российская газета вчера в 23:52
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Здоровье

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК вчера в 16:00
Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
РИА Новости вчера в 20:08
Происшествия

На Филиппинах из-за землетрясения погибли три человека

На одном из островов Филиппин из-за землетрясения магнитудой 6,8 погибли три человека, среди них шестилетняя девочка.
РБК вчера в 23:57
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику

Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.
Life.ru вчера в 14:27
Главное