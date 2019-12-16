Общество
РБКЭкс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который проходит главным подозреваемым по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с погибшей.
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«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом.КП - Санкт-Петербургвчера в 15:35
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Здоровье
Минздрав предложил меры для решения проблем больных муковисцидозом
Минздрав разработал «дорожную карту», которая содержит в себе набор мер для улучшения положения больных муковисцидозом; комплекс мер рассчитан на период до конца 2020 года.
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Энергетика
Цены на нефть снижаются в понедельник утром
По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах
Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Политика
«Взаимодействие граждан России и ЕС — это безусловная история успеха»
Россияне — крупнейшая категория получателей шенгенских виз, которые обгоняют даже граждан Китая.
Космос
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном
Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Общество
Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году
Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей "массовых профессий".
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Общество
Опрос: россияне поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% жителей России считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия.
Происшествия
Академика Асеева не стали наказывать за препятствие обыску
Советский районный суд Новосибирска в понедельник отказал следователям СК, просившим наказать бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева и его супругу на тысячу рублей каждого за препятствие обыску в их коттедже, сообщил РИА Новости представитель суда.
Космос
«Роскосмос» запланировал тесты двухчасовой схемы полета к МКС
"Роскосмос" в 2020 году протестируют двухчасовую одновитковую схему полета космических кораблей к МКС.
Общество
30 лет назад в Румынии начались волнения, переросшие в революцию
30 лет назад в румынском городе Тимишоара власти попытались задержать популярного священнослужителя, что в конечном итоге обернулось революцией против режима Николае Чаушеску.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Общество
Названы новые сроки сдачи моста из ЕАО в Китай
Железнодорожный переход через Амур Нижнеленинское - Тунцзян в ЕАО достроят к концу 2020 года.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Здоровье
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Происшествия
На Филиппинах из-за землетрясения погибли три человека
На одном из островов Филиппин из-за землетрясения магнитудой 6,8 погибли три человека, среди них шестилетняя девочка.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику
Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.