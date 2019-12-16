Общество

РБКРБКЭкс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который проходит главным подозреваемым по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с погибшей девушкой.
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