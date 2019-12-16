Общество
РБКЭкс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который проходит главным подозреваемым по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с погибшей девушкой.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом.КП - Санкт-Петербург15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Общество
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Общество
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями
Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Экономика
Налоги для аптек могут привести к их закрытию в Хакасии
Прежде муниципальные аптеки и индивидуальные предприниматели платили единый налог на вмененный доход.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко
Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко В минувшую субботу первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин на митинге в столице потребовал отставки президента России Владимира Путина и правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Здоровье
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Хоккей
«Вегас» обыграл «Ванкувер», Зыков забросил первую шайбу в сезоне
Происшествия
В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей
В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ - мальчик 2015 года рождения - от полученных травм погиб на месте.
Политика
Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер объяснил, почему Брюссель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Общество
Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем
Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Происшествия
На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin.
Происшествия
В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки
Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
Шоу-бизнес
Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии
Общество
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Гаджеты
Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами
В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.