63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, уже почти полтора месяца находится под арестом.

с чего всё началось

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который проходит главным подозреваемым по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал журналистам о своих взаимоотношениях с погибшей девушкой.

Экс-доцент СпбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Общество Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).

Общество Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.

Политика Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

Политика Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко Что сказали на митингах коммунистов об отставке Сергея Левченко В минувшую субботу первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин на митинге в столице потребовал отставки президента России Владимира Путина и правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Общество «Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.

Армия и оружие Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

Происшествия В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.

Общество Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.