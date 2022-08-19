Бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) понадобится более пяти миллиардов евро, чтобы заменить непоставленный российский газ.
"Сегодняшние закупочные цены на газ значительно выше, чем мы рассчитывали изначально. Так что обеспечение поставок, что является нашей главной целью, вероятно, будет стоить больше, чем мы думали", - констатировал он.
Сроки передачи Военно-морскому флоту (ВМФ) России находящихся на ремонте тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» могут быть сдвинуты на 2024 год, сообщил заместитель генерального директора АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королёв.
Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов и считает, что санкции не должны быть направлены против российского народа, заявило Министерство иностранных дел европейской страны в комментарии местной газете.