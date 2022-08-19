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Экс-дочке «Газпрома» SEFE понадобится более 5 миллиардов евро для замены российского газа

Бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) понадобится более пяти миллиардов евро, чтобы заменить непоставленный российский газ.
Lenta.ru
"Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более €4 млрд, а для обеспечения замены непоставленного российского газа - чуть более €5", - подчеркнул он.
ТАСС
"Сегодняшние закупочные цены на газ значительно выше, чем мы рассчитывали изначально. Так что обеспечение поставок, что является нашей главной целью, вероятно, будет стоить больше, чем мы думали", - констатировал он.
ТАСС
«Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими с 1 апреля.
Известия

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Экс-немецкой дочке «Газпрома» SEFE требуется €5 млрд для замены непоставленного газа РФ
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Экс-дочке «Газпрома» SEFE понадобится более 5 миллиардов евро для замены российского газа
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Экс-немецкой дочке «Газпрома» SEFE требуется €5 млрд для замены непоставленного газа РФ
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SEFE необходимо более €5 млрд для замены российского газа
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