Происшествия
РИА НовостиЭкс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. По словам девушки, на нее напали трое коллег, потребовавших прийти к ним на встречу.
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Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на хлебозаводе
Пожар произошел на хлебозаводе "Охтинское" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
ТАСС 13:29
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона.
Известия 10:00
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru 08:16
Общество
Михалков: Греф уничтожает российское образование
По мнению Михалкова, опасность для системы образования несут цифровые платформы для дистанционного обучения.
Pravda.Ru 04:22
Политика
На официальном сайте по поправкам скрыли «обнуление» Путина
На официальном сайте голосования по изменениям в Конституцию не упоминается «космическая» поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина.
Anews 13:22
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты 05 июня в 22:28
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС 12:48
Культура
Постановление о билетах поможет театрам и зрителям, считает Швыдкой
По словам Швыдкого, постановление поможет негосударственным театрам, которые оказались в тяжелой ситуации, избежать банкротства.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
Lenta.ru 08:38
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
Армия и оружие
Финляндия устроила провокацию рядом с военными базами России
Согласно имеющейся информации, в общей сложности было задействовано 32 боевых самолёта F/A-18 Hornet, которые сымитировали координированный удар по территории России.
Discover24 13:09
Кино
Пилотный эпизод сериала HBO по Last of Us снимет режиссёр «Чернобыля»
Ренк во время очередного интервью подтвердил, что он будет снимать пилотную серию шоу и сообщил, что также выступит в качестве исполнительного продюсера.
REGNUM вчера в 15:24
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Религия
В нынешний День Святой Троицы прихожане молятся на улице
Прихожане находятся на улице, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию – 1,5 метра друг от друга.
Голос правды (ст. Полтавская) 04:40
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Фигурное катание
Тутберидзе опубликовала трогательное фото с дочерью
Metaratings 13:36
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27
Политика
В ЛНР сообщили о готовящейся провокации со стороны Киева
Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий в воскресенье, 7 июня, заявил о готовящейся провокации со стороны украинских силовиков.
Известия 09:25
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Футбол
Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры
Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, когда станет известна информация о его новом клубе.
RT на русском 11:00
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
В России продлили срок подачи документов в колледжи
Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа.
Известия 07:32
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения осложнений COVID-19. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Известия вчера в 05:31
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео.
iReactor 06:10