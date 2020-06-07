Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. По словам девушки, на нее напали трое коллег, потребовавших прийти к ним на встречу.
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