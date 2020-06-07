Происшествия
РИА НовостиЭкс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. По словам девушки, на нее напали трое коллег, потребовавших прийти к ним на встречу.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Политика
Украина сообщила о желании «оживить нормандский формат»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о желании его страны «оживить нормандский формат».
Вечерняя Москва 14:31
Футбол
В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ
Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк».
Евро-футбол.ру 14:57
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 06:21
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
Чемпионат 14:16
Происшествия
В парадной на севере Петербурга жестоко убили подростка
Подростка жестоко избили и нанесли не меньше двух ударов ножом.
Российская газета 14:00
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске
В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.
Ридус 15:50
Происшествия
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 11:08
Общество
Минобороны рассказало о новом порядке поступления в военные вузы
В Минобороны рассказали о порядке поступления в военные вузы в текущем году на фоне пандемии коронавируса.
Известия 04:53
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле с крупным счетом обыграли "Александрию" в матче 25-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 11:59
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Армия и оружие
ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА
ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru 12:45
Футбол
Шевченко продлит контракт со сборной Украины на 2,5 года
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко после конгресса Украинской ассоциации футбола рассказал, что продолжит работать с национальной сборной страны.
Soccer.ru 11:10
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Футбол
«Манчестер Сити» поборется с «Челси» за Чилвела
Главным претендентом на англичанина считается «Челси», однако конкуренцию лондонцам готов составить «Манчестер Сити».
Бомбардир.ру 16:37
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22
Общество
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Коммерсантъ 10:15
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч
В мире число людей, умерших от коронавируса, превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 05:22
Авто
Назван рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Американские автоэксперты опубликовали рейтинг наиболее ненадежных «автоматов» на автомобилях.
Тарантас Ньюс вчера в 10:59