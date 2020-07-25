Происшествия
РБКЭкс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома. Соответствующее обращение размещено в Telegram-канале его команды. О нападении также сообщают издание Znak.com и Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на главу «Команды Жукова» Евгения Овчарова.
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В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова
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На бывшего фигуранта «московского дела» Жукова напали около дома
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