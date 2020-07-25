Происшествия
РБКЭкс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома. Соответствующее обращение размещено в Telegram-канале его команды. О нападении также сообщают издание Znak.com и Telegram-канал Avtozak LIVE со ссылкой на главу «Команды Жукова» Евгения Овчарова.
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В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова
Московский Комсомолецвчера в 19:25
На бывшего фигуранта «московского дела» Жукова напали около дома
Общественная служба новостейвчера в 19:12
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Катастрофу в США в ближайшее время спрогнозировал нобелевский лауреат
По заявлению журналиста Пола Кругмана из издания The New York Times, в ближайшее время США грозит глобальная катастрофа.
ToDay News Ufa 22 июля в 12:35
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Доходы россиян продолжат падать после выхода из кризиса
Реальные располагаемые доходы россиян могут продолжить снижаться и после выхода из кризиса.
URA.Ru 03:43
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости вчера в 20:37
Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
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Певец Дмитрий Маликов показал совместное фото с сыном Марком, сделанное на причале на фоне парусного корабля.
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля
Коммерсантъ вчера в 12:47
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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США решили закрыть консульство в китайском Ухане
Власти США решили не возобновлять работу консульства в китайском городе Ухань, сообщают СМИ со ссылкой на представителя администрации главы Белого дома Дональда Трампа.
Взгляд.ру 22 июля в 11:47
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
В одном из дворов Белгорода женщина срезала кухонным ножом качели
В одном из дворов на Белгородском проспекте накануне вечером местная женщина вышла на улицу с кухонным ножом и срезала самодельные качели на детской площадке.
Go31.ru 03:54
Общество
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
ТАСС вчера в 16:31
Общество
Собянин сообщил о бесплатной вакцинации от коронавируса
После появления вакцины поставить прививку от коронавируса в Москве можно будет бесплатно, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 15:19
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Роспотребнадзор рекомендовал запретить продажу еды во время спектаклей
«Во время мероприятий (концерты, представления, спектакли) запрещается реализация продуктов питания, за исключением воды и напитков в промышленной упаковке», — говорится в документе.
Культуромания вчера в 10:49
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В Кремле прокомментировали митинги в Хабаровском крае
Митинги в Хабаровском крае проходят из-за крайне эмоциональной реакции жителей на отставку губернатора региона Сергея Фургала.
Известия 23 июля в 06:10
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru вчера в 07:30
Происшествия
Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы
Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
Известия 07:06
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
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Xiaomi готовит анонс новой недорогой электронной книги Mi EBook Reader
Ferra 23 июля в 08:34
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Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 10:07
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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия
Почти 17 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки
По данным на утро субботы, 25 июля, за минувшие сутки в Петербурге 16894 человека были обследованы на коронавирус.
Piter.tv 03:08
Футбол
«СКА-Хабаровск» первый матч в новом сезоне ФНЛ сыграет 1 августа
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Общество
Снова на подиуме: Dior провел модный показ без зрителей
Впервые с начала пандемии показ прошел вживую, но без зрителей, передает «МИР 24».
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Эксперт Конаныхин заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17
Технический эксперт Дмитрий Конаныхин озвучил новую версию крушения малайзиского Boeing-777 (рейс MH17) в 2014 года в Донбассе.
Вечерний курьер 03:54
Происшествия
Двоих ранили из травматического оружия в ЗАО
Стрельба произошла в результате дорожного конфликта в деревне Мякинино. Ранив двоих человек, злоумышленник поторопился скрыться.
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Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Политика
Сингапурец в США признал вину в сотрудничестве с китайской разведкой
В США гражданин Сингапура признал вину в сотрудничестве с китайской разведкой.
РЕН ТВ 00:39
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32