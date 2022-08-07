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Экс-финансист Уолл-стрит заявил Junge Welt, что санкции Запада оказали услугу Путину

Экономические санкции Запада против России дали обратный эффект, заявил в интервью немецкому изданию Junge Welt
 бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон.
Lenta.ru
Экономическая война, развязанная западными странами против Российской Федерации, дала обратный эффект.
Московский Комсомолец
Западные санкции оказали услугу российскому лидеру Владимиру Путину.
Московский Комсомолец
Когда Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро, Москва вышла из долларовой системы и перевела оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу Путину
Газета.Ru05:04
Экс-финансист Уолл-стрит заявил Junge Welt, что санкции Запада оказали услугу Путину
Lenta.ru05:14
Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу России
RT на русском05:11
Junge Welt: Западные антироссийские санкции оказали услугу Путину
Life.ru05:23
Junge Welt: санкции Запада против России оказали услугу Владимиру Путину
ФАН04:52
Финансист Уолл-стрит Хадсон: мы выстрелили себе в ногу антироссийскими санкциями
Ku.life04:24
Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу президенту России Владимиру Путину
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Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.
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