Lenta.ruЭкс-финансист Уолл-стрит заявил Junge Welt, что санкции Запада оказали услугу ПутинуЭкономические санкции Запада против России дали обратный эффект, заявил в интервью немецкому изданию Junge Welt бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон.Lenta.ruЭкономическая война, развязанная западными странами против Российской Федерации, дала обратный эффект.Московский КомсомолецЗападные санкции оказали услугу российскому лидеру Владимиру Путину.Московский КомсомолецКогда Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро, Москва вышла из долларовой системы и перевела оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняLife.ruГазета.RuПолитРоссияRT на русскомНациональная служба новостейПодробнее о событииJunge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу ПутинуГазета.Ru05:04Экс-финансист Уолл-стрит заявил Junge Welt, что санкции Запада оказали услугу ПутинуLenta.ru05:14Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу РоссииRT на русском05:11Junge Welt: Западные антироссийские санкции оказали услугу ПутинуLife.ru05:23Junge Welt: санкции Запада против России оказали услугу Владимиру ПутинуФАН04:52Финансист Уолл-стрит Хадсон: мы выстрелили себе в ногу антироссийскими санкциямиKu.life04:24Junge Welt: экономические санкции Запада оказали услугу президенту России Владимиру ПутинуРИА Новости04:21Показать ещёОценить383Поделиться