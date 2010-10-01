Бывший нападающий "Рубина" бразилец Жонатас может в ближайшее время стать игроком московского "Динамо". Игрок уже прибыл в Москву для подписания контракта с "бело-голубыми". 30-летний нападающий начинал текущий сезон в составе немецкого "Ганновера", выступающего во втором дивизионе Германии.

Экс-форвард «Рубина» Жонатас может перейти в «Динамо»

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