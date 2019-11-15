Футбол

ЧемпионатЧемпионатЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

3 фото
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко. У себя в «инстаграме» Екатерина опубликовала праздничные фото, который подписала: «Можете нас поздравить».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ru19:28

Луиз Адриану женился на российской модели

Спорт-Экспресс20:33

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Чемпионат20:20

Бразильский футболист Адриану женился на модели из России

РЕН ТВ21:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Культура

«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Известия 16:27
Политика

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
ФАН 15:51
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Общество

Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
Lisa.ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

Шепелев ценит моменты, проведенные с ребенком, но круглосуточная забота о детях иногда полностью убивает романтику в отношениях, поэтому они с возлюбленной часто «сбегают» из дому, чтобы побыть вдвоем.
Территория новостей 12:12
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости 09:44
Происшествия

Студент Даниил Зацепин устроил стрельбу в колледже в Благовещенске

Студент из Благовещенска открыл огонь в учебном заведении. Он пришел к зданию с оружием и начал стрелять в студентов.
Похвистнево-Информ вчера в 22:07
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 14:26
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14:12
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Говорит Москва 04:33
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Происшествия

Адвокат Соколова не сообщил подопечному об увольнении из СПБГУ

iReactor 20:45
Политика

Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:01
Культура

Ставший «СуперЖориком» Михаил Галустян презентовал свой клип «Хочу тибя любицца»

Видео получило название «Хочу тибя любицца». О премьере СуперЖорик оповестил на страничке Михаила Галустяна.
Вечерний курьер 06:56
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru 11:53
Здоровье

Пьёт жена: как распознать женский алкоголизм и что делать

Говорят, что женский алкоголизм не лечится. Причём распознать его бывает не так-то просто.
MedikForum.ru вчера в 21:25
Политика

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

РИА Новости 10:27
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 07:30
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия 06:17
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Космос

В России разработали спутник для сжигания космического мусора

Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета вчера в 01:52
Происшествия

Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
РИА Новости 21:40
Экономика

Отельеры просят ввести невозвратные тарифы

Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
Коммерсантъ 18:26
Общество

Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей

ТАСС 15:00
Политика

Могилы украинских националистов осквернили в Польше

Посольство Украины в Польше призвало граждан «не поддаваться на провокации». Похожий случай произошел в 2016 году в польском селе Верхрата.
Lenta.ru 20:09
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное