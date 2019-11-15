Футбол
ЧемпионатЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке
Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко. У себя в «инстаграме» Екатерина опубликовала праздничные фото, который подписала: «Можете нас поздравить».
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Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Интернет
На портале госуслуг стали принимать платежи через Google Pay
Россияне смогут расплатиться в мобильном приложении «Госуслуги» через сервис Google Play.
Армия и оружие
В Китае новое оружие России назвали проблемой для США и НАТО
Авто
Эксклюзивный Lamborghini Zagato Raptor уйдет с молотка
В 1996-м модельный ряд итальянской марки был очень скуден и перед тем, как ее купил концерн Volkswagen Group, она продавала только Diablo.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Транспорт
Терминал С в Шереметьево откроют в январе 2020 года
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E раскрыли до премьеры
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, выполненный в стиле купе Mustang, оказался жертвой утечки: в Сети обнаружили фотографии, спецификации и прайс-лист на модель.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Энергетика
Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»
Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Авто
Эксперты объяснили необходимость торможения на пустой дороге
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Политика
Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен
Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украину невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Космос
На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли
В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину
В соответствии с европейским энергетическим законодательством компания — оператор транзита газа должна быть отделена от компаний, добывающих газ.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общество
Объявлены результаты выборов членов РАН
На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Асад: Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти
Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что его страна будет требовать от Соединённых Штатов Америки компенсацию за хищение нефти.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Политика
Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Политика
Пенс пообещал отказаться от российских «Союзов» до весны 2020 года
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон скоро откажется от доставки астронавтов на орбиту на российских космических кораблях.
Футбол
Головин тренируется в общей группе накануне матча с Бельгией
Сборная России проводит открытую тренировку в Санкт-Петербурге перед матчем 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Происшествия
Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области уволился
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов уволился с поста в связи со скандалом вокруг оскорблений сотрудников полиции, сообщает "МК Псков".