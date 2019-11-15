Футбол

ЧемпионатЧемпионатЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко. У себя в «инстаграме» Екатерина опубликовала праздничные фото, который подписала: «Можете нас поздравить».
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Бразильский футболист Адриану женился на модели из России

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Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

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Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ruвчера в 19:28
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Россияне смогут расплатиться в мобильном приложении «Госуслуги» через сервис Google Play.
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Беременную Самойлову готовят к смертельно опасной операции

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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