Футбол
ПрофильЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко. Сообщением о радостном событии девушка поделилась у себя в Instagram.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:22, Вашингтон
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины
Шоу-бизнес
Пропавшую мать актера Александра Носика нашли в больнице
Актриса Мария Стерникова, мать известного актера Александра Носика, обнаружена в больнице волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», передают РИА Новости.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель машины зимой
Обратившись к экспертам, коллеги из «Авто.ру» выяснили, нужно ли прогревать мотор автомобиля на самом деле.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Политика
В Совфеде объяснили, зачем Лукашенко хочет изменить договор о границе
Невозможностью для граждан иностранных государств попасть в Россию через белорусско-российскую границу объяснил желание президента Белоруссии Александра Лукашенко пересмотреть договор по охране внешней границы Союзного государства 14 ноября сенатор Владимир Джафаров телеканалу «360».
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Компактный пикап Santa Cruz, унаследовавший название прототипа, встанет на сборочный конвейер американского завода Hyundai в 2021 году.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Общество
Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Авто
Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру
Компания Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости, передает ТАСС.
Происшествия
После стрельбы в благовещенском колледже задержан гендиректор ЧОПа
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Происшествия
Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье
Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.
Происшествия
«Черные лесорубы» навредили природе Владивостока
Гаджеты
Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным
На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.