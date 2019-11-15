Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко. Сообщением о радостном событии девушка поделилась у себя в Instagram.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

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