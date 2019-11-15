Футбол
ПрофильЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко. Сообщением о радостном событии девушка поделилась у себя в Instagram.
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Здоровье
Петербургские нейрохирурги вылечили малыша от редкого заболевания
Нейрохирурги Педиатрического университета спасли шестимесячного малыша из Челябинска с редкой болезнью под названием мойя-мойя.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Общество
СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
Игры
BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят
Киберспорт
Fortnite стала киберспортивной игрой года по версии Golden Joystick Awards 2019
В 2018-м Fortnite победила в номинации «Игра года», а также стала лучшей соревновательной игрой по версии Golden Joystick Awards.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Энергетика
Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом»
Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Политика
Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.
Общество
Суд в США арестовал россиянина Буркова
Игры
Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера
Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Футбол
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Экономика
ЦБ допустил возвращение монет номиналом в 50 рублей
Монеты номиналом в 50 руб. массово чеканились в России в 1992 – 1997 гг. В 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1.
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Игры
Геймплей стратегии Age of Empires IV впервые показали на видео
На презентации X019 в Лондоне Microsoft представила новый геймплейный трейлер Age of Empires IV.
Авто
Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Политика
Представитель Эрдогана: в Анкаре ожидают визит Путина в начале января
Турция ожидает визит президента России Владимира Путина в первых числах января 2020 года, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Космос
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».