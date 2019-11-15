Футбол

ПрофильПрофильЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко. Сообщением о радостном событии девушка поделилась у себя в Instagram.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

Спорт-Экспресс03:35

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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Чемпионатвчера в 20:20

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ruвчера в 19:28
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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