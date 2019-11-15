Футбол
ПрофильЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко. Сообщением о радостном событии девушка поделилась у себя в Instagram.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите
Спорт-Экспрессвчера в 03:35
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Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Шоу-бизнес
У дочери Гузеевой обнаружили две опухоли
Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Политика
СБУ и ЦРУ задержали под Киевом одного из лидеров ИГ
Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Происшествия
По подозрению в убийстве пятилетней девочки в Крыму задержан ее отчим
Тело ребенка обнаружили закопанным в канаву рядом с домом. В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Футбол
Дзюба прокомментировал поражение сборной России от бельгийцев
Крупное поражение от сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020
Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.
Наука
В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики
Кино
Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах
Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
Происшествия
СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Армия и оружие
National Interest рассказал о «серьезном недостатке» Су-57
По мнению заокеанских журналистов, основной проблемой Су-57 является не какие-ли бы то ни было недостатки самого истребителя, а способность России к его массовому производству.
Футбол
Хорватия — Словакия 3:1
Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
Авто
Назван самый популярный авто с пробегом в России в октябре
Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
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