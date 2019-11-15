Футбол

ПрофильПрофильЭкс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Луис Адриано официально оформил отношения со своей русской возлюбленной — моделью Екатериной Дорожко. Сообщением о радостном событии девушка поделилась у себя в Instagram.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

Спорт-Экспрессвчера в 03:35

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Матч ТВвчера в 00:17

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ru14 ноября в 19:28

Футболист Луиз Адриану женился на российской модели

Известия14 ноября в 21:51

Бразильский футболист Адриану женился на модели из России

РЕН ТВ14 ноября в 21:14

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Чемпионат14 ноября в 20:20

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Sportbox.RUвчера в 00:17
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Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
RT на русском 16:39
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
РБК 15:17
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
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Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru 14:06
Шоу-бизнес

У дочери Гузеевой обнаружили две опухоли

Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
ТК Звезда 13:35
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Политика

СБУ и ЦРУ задержали под Киевом одного из лидеров ИГ

Daily Storm вчера в 10:46
Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
BFM.ru 06:44
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет выпуск пикапа Santa Cruz в 2021 году на заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама.
Автоновости дня 13 ноября в 22:49
Происшествия

По подозрению в убийстве пятилетней девочки в Крыму задержан ее отчим

Тело ребенка обнаружили закопанным в канаву рядом с домом. В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим.
Пятый канал вчера в 01:30
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Футбол

Дзюба прокомментировал поражение сборной России от бельгийцев

Крупное поражение от сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки.
Известия 15:33
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия 08:40
Политика

Трамп начал проходить медобследование

Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Известия 16:35
Футбол

Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020

Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.
Чемпионат 14:16
Наука

В борьбе с депрессией поможет йога и дыхательные практики

Ugpressa.ru 14 ноября в 02:36
Кино

Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах

Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
UfacityNews.ru 14 ноября в 03:30
Происшествия

СК проверит заявление о применении насилия на лекции историка Соколова

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин потребовал "внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы", передает "Российская газета".
Газета.Ru 14:39
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Общество

Умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Вести.Ru 10:40
Армия и оружие

National Interest рассказал о «серьезном недостатке» Су-57

По мнению заокеанских журналистов, основной проблемой Су-57 является не какие-ли бы то ни было недостатки самого истребителя, а способность России к его массовому производству.
Политическая Экспертиза 04:24
Футбол

Хорватия — Словакия 3:1

Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
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Авто

Назван самый популярный авто с пробегом в России в октябре

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

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Кофе может продлить жизнь человека

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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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