Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом

Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заразился коронавирусом

Sport.ru07:00

Хави сдал положительный тест на COVID-19

Матч ТВ05:48

Бывший футболист «Барселоны» Хави сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru05:35

Хави заразился коронавирусом

Sports.ru05:40

Хави заразился коронавирусом

Чемпионат05:37

Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом

РИА Новости05:35

У Хави обнаружили коронавирус

Спорт-Экспресс05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
ToDay News Ufa 04:17
213
Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
17
Общество

В Севастополе за сутки зафиксировали 20 новых случаев коронавируса

Шесть человек уже умерли от коронавируса. За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 21 случай коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 04:38
26
Происшествия

В Ростовской области из роддома похищен новорождённый

RT на русском 07:05
34
Происшествия

Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова

"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.
Москва 24 22 июля в 13:37
98
Экономика

Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 13 российских акций

Московская биржа в начале августа допустит к вечерним торгам еще 13 акций и депозитарных расписок российских компаний.
РБК вчера в 12:38
Политика

Немецкая армия выплатит солдатам-геям компенсацию за угнетение

Немецкие вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах.
Lenta.ru 07:13
9
Футбол

Тренер «Милана» Пиоли хочет заполучить Алексея Миранчука

Вести.Ru 08:13
Политика

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
76
Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
710
Политика

Трамп подписал указ о снижении стоимости медикаментов в США

Вашингтон, 25 июля 2020, 02:03 — REGNUM Указ, позволяющий снизить цены на лекарства в США, подписал американский президент Дональд Трамп, 24 июля сообщается на странице в Twitter Белого дома.
REGNUM вчера в 19:03
Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
1,1K
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
5,9K
Общество

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
261
Происшествия

Десять человек пострадали в крупном ДТП под Киевом

Автобус, грузовик и легковушка столкнулись в Киевской области, пострадали десять человек, один из них скончался.
РЕН ТВ 08:03
Экономика

Жизнь миллионов россиян ждут изменения с 1 августа

Какие новые законы вступают в силу в России и что изменится в нашей жизни с 1 августа 2020 года - справка портала newsment.ru.
Агрызские вести 01:39
7
Происшествия

Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы

Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
Известия 07:06
35
Политика

США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства

В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
162
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым.
Моя Москва.онлайн 05:52
1,7K
Религия

Настоятельницу монастыря в Москве обязали продать роскошный «Мерседес»

Интерфакс 07:41
20
Армия и оружие

Эрдоган пытается уговорить Москву не мешать ему в Ливии

Эрдоган отказывается прекращать боевые действия до тех пор, пока Ливийская национальная армия не сдала протурецким силам город Сирт и авиабазу Джуфра.
Мир новостей вчера в 02:30
Экономика

Аргентина вновь снижает прогноз сева пшеницы

В настоящее время сев пшеницы завершен на 94,1%. Сев кукурузы завершен на 94,6% и биржа сохраняет прежний прогноз производства 50 млн. тонн.
Зерно Он-Лайн вчера в 03:30
Здоровье

Гастроэнтеролог назвала «безопасную дозу» алкоголя при болезнях ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог сообщила, какая доза алкоголя является "безопасной" при болезнях кишечника и язве желудка.
РЕН ТВ 07:09
Финансы

Официальные курсы валют на 27 июля выросли в цене

Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник, 27 июля, выросли по отношению к рублю.
Москва 24 вчера в 07:38
Здоровье

23 июля. Главное за сутки

Главное за сутки Руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина ушел в отставку.
Православие и Мир 23 июля в 02:37
Здоровье

За неделю прирост заболевания COVID-19 в Тюменской области составил 17%

Более месяца в УФО фиксируется самый большой прирост заболевания среди регионов России.
NashGorod.ru 02:03
Футбол

Акинфеев завел страницу в Instagram

Матч ТВ 07:19
1
Наука

Нейросеть научили находить опухоль мозга на снимках МРТ

Российские и индийские ученые предложили новую модель классификации снимков МРТ на основе технологий глубокого обучения нейронной сети.
ТАСС Наука вчера в 10:18
Политика

США заложили в бюджет антироссийские санкции

Палата представителей американского Конгресса утвердила оборонный бюджет на следующий год, в котором содержатся расширенные санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Инвест-Форсайт 22 июля в 15:48
355
Кино

Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что очень доволен тем, как проходит работа над новой частью культового «Аватара».
Live24 вчера в 07:53
30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хави
Испанский футболист
Хавьер Эрнандес Креус более известный как Хави - испанский футболист, экс-капитан футбольного клуба «Барселона» и вице-капитан национальной сборной Испании. После завершения своей профессиональной карьеры был назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное