Коронавирус
RT на русскомЭкс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
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Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
ToDay News Ufa 04:17
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
В Севастополе за сутки зафиксировали 20 новых случаев коронавируса
Шесть человек уже умерли от коронавируса. За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 21 случай коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 04:38
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорождённый
RT на русском 07:05
Происшествия
Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.
Москва 24 22 июля в 13:37
Экономика
Мосбиржа допустит к торгам на вечерней сессии еще 13 российских акций
Московская биржа в начале августа допустит к вечерним торгам еще 13 акций и депозитарных расписок российских компаний.
РБК вчера в 12:38
Политика
Немецкая армия выплатит солдатам-геям компенсацию за угнетение
Немецкие вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах.
Lenta.ru 07:13
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Политика
Трамп подписал указ о снижении стоимости медикаментов в США
Вашингтон, 25 июля 2020, 02:03 — REGNUM Указ, позволяющий снизить цены на лекарства в США, подписал американский президент Дональд Трамп, 24 июля сообщается на странице в Twitter Белого дома.
REGNUM вчера в 19:03
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Общество
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк».
РБК 06:32
Происшествия
Десять человек пострадали в крупном ДТП под Киевом
Автобус, грузовик и легковушка столкнулись в Киевской области, пострадали десять человек, один из них скончался.
РЕН ТВ 08:03
Экономика
Жизнь миллионов россиян ждут изменения с 1 августа
Какие новые законы вступают в силу в России и что изменится в нашей жизни с 1 августа 2020 года - справка портала newsment.ru.
Агрызские вести 01:39
Происшествия
Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы
Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
Известия 07:06
Политика
США считают, что Китай не должен отвечать на закрытие генконсульства
В ответ Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в течение 72 часов.
Вести.Ru вчера в 11:06
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крым.
Моя Москва.онлайн 05:52
Армия и оружие
Эрдоган пытается уговорить Москву не мешать ему в Ливии
Эрдоган отказывается прекращать боевые действия до тех пор, пока Ливийская национальная армия не сдала протурецким силам город Сирт и авиабазу Джуфра.
Мир новостей вчера в 02:30
Экономика
Аргентина вновь снижает прогноз сева пшеницы
В настоящее время сев пшеницы завершен на 94,1%. Сев кукурузы завершен на 94,6% и биржа сохраняет прежний прогноз производства 50 млн. тонн.
Зерно Он-Лайн вчера в 03:30
Здоровье
Гастроэнтеролог назвала «безопасную дозу» алкоголя при болезнях ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог сообщила, какая доза алкоголя является "безопасной" при болезнях кишечника и язве желудка.
РЕН ТВ 07:09
Финансы
Официальные курсы валют на 27 июля выросли в цене
Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник, 27 июля, выросли по отношению к рублю.
Москва 24 вчера в 07:38
Здоровье
23 июля. Главное за сутки
Главное за сутки Руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина ушел в отставку.
Православие и Мир 23 июля в 02:37
Здоровье
За неделю прирост заболевания COVID-19 в Тюменской области составил 17%
Более месяца в УФО фиксируется самый большой прирост заболевания среди регионов России.
NashGorod.ru 02:03
Футбол
Акинфеев завел страницу в Instagram
Матч ТВ 07:19
Наука
Нейросеть научили находить опухоль мозга на снимках МРТ
Российские и индийские ученые предложили новую модель классификации снимков МРТ на основе технологий глубокого обучения нейронной сети.
ТАСС Наука вчера в 10:18
Политика
США заложили в бюджет антироссийские санкции
Палата представителей американского Конгресса утвердила оборонный бюджет на следующий год, в котором содержатся расширенные санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Инвест-Форсайт 22 июля в 15:48
Кино
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что очень доволен тем, как проходит работа над новой частью культового «Аватара».
Live24 вчера в 07:53