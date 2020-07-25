Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом

Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заразился коронавирусом

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Бывший футболист «Барселоны» Хави сдал положительный тест на коронавирус

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Испанский футболист
Хавьер Эрнандес Креус более известный как Хави - испанский футболист, экс-капитан футбольного клуба «Барселона» и вице-капитан национальной сборной Испании. После завершения своей профессиональной карьеры был назначен главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».
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