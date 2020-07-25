Коронавирус
RT на русскомЭкс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
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Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Здоровье
Гастроэнтеролог Лупанова оценила пользу супа в рационе россиян
Врач-гастроэнтеролог высшей категории Валентина Лупанова сообщила о важности супов в питании и рассказала о возможных угрозах первого блюда для здоровья человека.
Народные новости 04:50
Происшествия
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Армия и оружие
«Ноль анализа». Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России
Сенатор Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского эксперта о возможности применения Россией военной силы.
РИА Новости 11:47
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 17:40
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Во время празднования победы в финальном матче Кубка России над "Химками" игроки "Зенита" сломали трофей.
Российская газета 13:00
Гаджеты
На фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 в рабочем состоянии
Недавно на фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 Ultra в рабочем состоянии. О снимках рассказали в видеоблоге Sakitech.
Ferra 12:40
Происшествия
В Москве задержали более 30 человек за драки на межнациональной почве
Полиция задержала в Москве за драки на межнациональной почве более 30 человек за два дня, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
ТАСС 11:04
Общество
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
Интерфакс 14:13
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Vprognoze.ru вчера в 05:33
Космос
Учёные нашли доказательства существования жизни на Марсе
Как сообщает ToDay News Ufa, представители Калифорнийского университета отметили, что прежде на Марсе могла существовать жизнь.
ToDay News Ufa 11:48
Футбол
Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Газета.Ru вчера в 23:50
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Футбол
«Крылья Советов» объявили об уходе Талалева с поста главного тренера
Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера в связи с переходом его другой клуб.
Вести.Ru 13:55
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Футбол
Роман Широков: «Ракицкий должен был получить красную карточку. Он даже не пытался сыграть в мяч»
На 64-й минуте встречи игрок получил желтую карточку за фол на Аршаке Коряне.
Матч ТВ 12:42
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО
Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru 05:42
Кино
В новом трейлере сериала «Страна Лавкрафта» показали чудовищ
В конце трейлера создатели шоу показали зрителям чудовище, похожее на Ктулху.
REGNUM 07:01
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33