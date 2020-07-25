Коронавирус
RT на русскомЭкс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом
Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
CT news вчера в 15:59
Футбол
Зенит — Химки 0:0 (1-й тайм)
Gazeta.SPb 07:06
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM вчера в 08:15
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Единоборства
В США зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса
В США был зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса в титульном поединке за пояс WBC Silver.
Metaratings 04:45
Религия
Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
Общественная служба новостей 09:29
Футбол
У Мбаппе диагностировано растяжение связок
Как сообщает официальный сайт парижан, у нападающего Килиана Мбаппе диагностировано растяжение связок правого голеностопного сустава.
Матч ТВ 09:31
Политика
Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Общество
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Известия 23 июля в 18:14
Происшествия
О состоянии бывшего главы «Ростсельмаша» рассказал Василий Голубев
Нападение на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова произошло 19 июля.
Rostov gazeta 09:42
Здоровье
Свердловчанам для профилактики коронавируса проведут химиотерапию
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в августе в регионе за счет бюджетных средств будет организована спецтерапия для граждан, входящих в контактный круг инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 16:08
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие
Эрдоган пытается уговорить Москву не мешать ему в Ливии
Эрдоган отказывается прекращать боевые действия до тех пор, пока Ливийская национальная армия не сдала протурецким силам город Сирт и авиабазу Джуфра.
Мир новостей вчера в 02:30
Здоровье
Эксперты заявили о серьёзных последствиях второй волны коронавируса
Исследователи поделились несколькими мерами, благодаря которым удастся избежать наихудшего исхода событий.
UfaTime.ru 05:49
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко рассказал в Instagram о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43