Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Барселоны» Хави заболел коронавирусом

Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави, который ныне является главным тренером катарского «Аль-Садда», заболел коронавирусом.
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заразился коронавирусом

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Хави сдал положительный тест на COVID-19

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У Хави обнаружили коронавирус

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Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом

РИА Новости05:35

Бывший футболист «Барселоны» Хави сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru05:35
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Курской области, правоохранители организовали проверку, сообщили РИА Новости в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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«Ноль анализа». Пушков осадил польского эксперта из-за слов о России

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«Крылья Советов» сообщили об уходе главного тренера Андрея Талалаева.
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