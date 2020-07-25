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Газета.RuГазета.RuЭкс-футболист «Барселоны» Хави заразился коронавирусом

Экс-футболист каталонской "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Напомним, сейчас Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".
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