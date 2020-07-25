Коронавирус
Газета.RuЭкс-футболист «Барселоны» Хави заразился коронавирусом
Экс-футболист каталонской "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Напомним, сейчас Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".
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Футбол
«Интер» попробует подписать Месси летом 2021 года
«Интер» намерен заполучить нападающего «Барселоны» Лионеля Месси летом 2021 года, когда истечет контракт аргентинца с каталонским клубом.
Sport24.ru 10:29
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Политика
Зеленский о вакцине от SARS-CoV-2: «Весь мир выстраивается в очереди»
Киев, 25 июля 2020, 18:17 — REGNUM Среди первых стран, которые смогут купить вакцину от коронавируса, должна быть и Украина.
REGNUM 11:17
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Общество
Крым и Кубань с начала года посетили более 4 млн отдыхающих
Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регион с начала курортного сезона приехали 1 млн человек.
Говорит Москва 09:57
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Общество
Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией
Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия вчера в 17:12
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Религия
Схимонах Сергий не планирует покидать Среднеуральский монастырь
Интерфакс вчера в 07:14
Гаджеты
Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа
Как сообщает ToDay News Ufa, источники, которые озвучили в сети дату возможной предстоящей презентации iPhone 12, утверждают, что ее подтвердили сотрудники известной компании.
ToDay News Ufa 06:57
Экономика
Российский автозавод обязали отчитываться перед Минфином США
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) обязало Группу ГАЗ каждый месяц подтверждать независимость от бизнесмена Олега Дерипаски, а также ежеквартально предоставлять финансовую отчётность.
Наша версия 23 июля в 11:08
Здоровье
Вирусологи считают, что в России будет больше двух волн коронавируса
Врач-иммунолог Михаил Костинов считает, что ожидать второй волны не стоит.
News.ru 10:43
Музыка
Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»
Актуальные Новости 04:41
Общество
Писатель Владислав Крапивин госпитализирован в реанимацию с пневмонией
Православие и Мир 05:40
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Шоу-бизнес
Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым
Известная певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
НТВ 08:25
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Культура
Якубович отказался уходить с «Поля чудес»
Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович отказался покидать проект. По его словам, съемки телепрограммы ведутся.
Peterburg2.ru 09:46
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru вчера в 07:30
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
В Екатеринбурге задержана руководитель штаба «Трансперенси»
Московский Комсомолец 10:47
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Общество
ВТО выступила в пользу РФ в споре по энергокотировкам с Евросоюзом
Женева, Швейцария, 25 июля 2020, 10:38 — REGNUM Третейская группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) выступила в поддержку России в споре с Евросоюзом по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер.
REGNUM 03:38
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv вчера в 08:16