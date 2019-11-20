Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает Sport24 co ссылкой на El Confidencial. По информации источника, Коке был задержан в своем пентхаусе.

Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками

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