Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками

Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками. Об этом сообщает Sport24 co ссылкой на El Confidencial. По информации источника, Коке был задержан в своем пентхаусе.
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