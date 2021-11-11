Как ранее сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.
Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, говорили источники РБК и подтверждал федеральный оперштаб.