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Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба находится в реанимации с коронавирусом

Бывший полузащитник самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации из-за коронавируса, сообщает супруга белорусского футболиста Надежда в Instargam
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Газета.Ru
Полузащитник Денис Ковба выступал за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год.
Футбол России
В настоящее время 42-летний Ковба является игроком белорусского клуба "Городокские Львы".
РИА Новости
В общей сложности белорусский футболист провел за самарский клуб 260 матчей, в которых забил 8 голов и стал автором 10 результативных передач.
Футбол России

Подробнее о событии

Бывший полузащитник «Крыльев» Ковба находится в реанимации с коронавирусом
Футбол России07:59
Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в реанимации с Covid-19
Волга Ньюс04:57
Экс-игрок «Крыльев» Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за коронавируса
РИА Новости07:07
Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации
ГТРК Самара06:57
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Ковба находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Матч ТВ06:19
Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации
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Бывший игрок «Крыльев Советов» Денис Ковба находится в реанимации в тяжёлом состоянии
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