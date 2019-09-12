Футбол
Москва 24Экс-футболист «Локомотива» помогал ВСУ из Москвы
Украинский футболист Тарас Михалик оказывал финансовую помощь ВСУ, когда выступал за московский "Локомотив". Как пишет портал News.ru со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир", 35-летний игрок не афишировал подобные действия.
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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик помогал финансово украинской армии во время выступлений за московский клуб, утверждает YouTube-канал «Бомбардир».Чемпионат12 сентября в 11:35
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Экс-футболист «Локомотива» Михалик переводил украинской армии заработанные в России деньги
Sport24.ru12 сентября в 11:02
Источник: Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Чемпионат12 сентября в 11:35
СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Михалик из Москвы отправлял деньги украинской армии
RT на русском12 сентября в 11:57
Экс-игрок «Локомотива» переводил украинской армии заработанные в России деньги
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