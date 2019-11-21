Происшествия
News.ruЭкс-футболист «Марселя» Коке арестован за торговлю наркотиками
Испанский футболист Серхио Пардо, известный как Коке, арестован полицией за незаконный сбыт наркотиков. В ходе операции Гражданской гвардии была конфискована тонна гашиша и задержано 20 человек, в том числе Коке, которого называют лидером организации, сообщает El Confidencial.
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Бывший игрок «Малаги» арестован в Испании. У него конфисковали тонну наркотиков
Sportbox.RUвчера в 15:20
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Bookmaker-ratings.ru 08:18
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