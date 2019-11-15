Футбол

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Спартака» Адриано женился на российской модели

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано, который ныне выступает за бразильский «Палмейрас», женился на российской модели Екатерине Дорожко. «Можете нас поздравить», — написала Дорожко в своём Instagram. Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год.
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