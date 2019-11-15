Футбол

РИА НовостиРИА НовостиБразильский экс-футболист «Спартака» женился на русской модели

Форвард бразильского клуба "Палмейрас" Луис Адриано женился на русской модели Екатерине Дорожко. "Можете нас поздравить", - подписала Екатерина фото с празднования в своем аккаунте в Instagram.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

Спорт-Экспресс03:35

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

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Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

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РЕН ТВвчера в 21:14

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Sportbox.RU00:17

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ruвчера в 19:28
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Суд в Москве арестовал Энтео на пять суток

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«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

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Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
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На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
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Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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