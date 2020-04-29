Коронавирус
Газета.RuЭкс-спартаковец Давыдов покинет болгарский ЦСКА
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Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Авто
На продажу выставили самый дорогой Lexus в России
Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс вчера в 06:23
Футбол
ПФЛ сообщила, что возобновление сезона является затруднительным
Возобновление первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) является затруднительным в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 16:32
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Происшествия
Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 апреля 2020 года
В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).
КП - Сыктывкар 29 апреля в 14:21
Общество
В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru 16:21
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
ТАСС 17:14
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Футбол
Козлов — о критике в адрес Фролова: «Выглядит не очень, когда в демократической стране человеку закрывают рот»
Считаю, он незаслуженно подвергается критике, потому что каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, невзирая на то, кто он — футболист или чиновник.
Sport24.ru 17:41
Футбол
Хесе станет чемпионом Франции, сыграв минуту за «ПСЖ»
Согласно правилам чемпионата Франции, игрок, который провел на поле хотя бы минуту, имеет право быть чемпионом и получить медаль.
Sports.ru 17:21
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
Cyber.sports.ru 06:35
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид официально подтвердила беременность
Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело 04:38
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera вчера в 15:50
Общество
Телеканал «Дождь» запустил марафон в поддержку врачей
Зрители телеканала могут перечислить деньги либо на средства защиты для врачей - фондам "Созидание" и "Правмир", либо на то, чтобы врачи смогли посетить пациентов на дому, на закупку продуктов нуждающимся, бесплатные тесты на коронавирус на дому - это проект "Помощь рядом", работающий совместно с фондами "Друзья" и "Подарок Ангелу".
Кавказский узел вчера в 06:29
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Собянин надеется, что Москва избежит пика заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения коронавирусом, так как для этого нужно, чтобы переболело больше половины москвичей.
Коммерсантъ 16:22
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит 29 апреля в 00:46
Общество
В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с коронавирусом
Число зараженных по данным на 1 мая составило 57300 человек.
Эхо Москвы 18:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина в 1945 году
Российская газета 17:00
Общество
Министр образования Коми рассказала о завершении учебного года
Продолжается учебный год в школах, колледжах и техникумах, учреждениях дополнительного образования, вузах.
ИА БНК 13:20
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 28 апреля в 07:01
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском вчера в 11:01
Космос
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
Российская газета 12:04
Наука
Ученые нашли природное средство от похмелья
Недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя, могут облегчить экстракты некоторых растений.
РЕН ТВ 18:23
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22