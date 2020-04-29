Спорт день за днем

Спорт день за днем

Авто На продажу выставили самый дорогой Lexus в России Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног. 46

Футбол ПФЛ сообщила, что возобновление сезона является затруднительным Возобновление первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) является затруднительным в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте турнира.

Футбол Хесе станет чемпионом Франции, сыграв минуту за «ПСЖ» Согласно правилам чемпионата Франции, игрок, который провел на поле хотя бы минуту, имеет право быть чемпионом и получить медаль.

Политика Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС. 395

Спорт В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.

Шоу-бизнес Джиджи Хадид официально подтвердила беременность Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.

Общество Телеканал «Дождь» запустил марафон в поддержку врачей Зрители телеканала могут перечислить деньги либо на средства защиты для врачей - фондам "Созидание" и "Правмир", либо на то, чтобы врачи смогли посетить пациентов на дому, на закупку продуктов нуждающимся, бесплатные тесты на коронавирус на дому - это проект "Помощь рядом", работающий совместно с фондами "Друзья" и "Подарок Ангелу". 6

Здоровье Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато. 23

Общество Собянин надеется, что Москва избежит пика заболеваемости коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения коронавирусом, так как для этого нужно, чтобы переболело больше половины москвичей. 7

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 118

Спорт Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники. 4