Футбол
RT на русскомЭкс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.Чемпионатвчера в 02:00
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Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона
Чемпионатвчера в 02:00
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Выставка «Восточный джаз» открывается завтра в Пушкинском музее.
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В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
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Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
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Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
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Газета.Ru вчера в 02:27
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Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru вчера в 12:42
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В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа
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Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года.
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В карте интеграции России и Белоруссии не идет речи о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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Российский спецназ заметили в Норвегии
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