Футбол

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.
Чемпионатвчера в 02:00

Подробнее о событии

Сергей Юран: Я готов вытащить «Спартак»

Советский спортвчера в 04:46

Юран заявил, что готов возглавить «Спартак»

Live24вчера в 04:29

Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

RT на русскомвчера в 02:35

Сергей Юран: «Возглавил бы „Спартак“ на временной основе»

Sport.ruвчера в 03:28

Юран: Могу ли я возглавить «Спартак»? А почему нет?

Нева Спортвчера в 02:49

Юран готов возглавить «Спартак»

Газета.Ruвчера в 03:44

Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

Чемпионатвчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Культура

Выставка «Восточный джаз» открывается в Пушкинском музее

Выставка «Восточный джаз» открывается завтра в Пушкинском музее.
Орфей вчера в 13:19
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Авто

Названы цены и комплектации на новый Toyota RAV4 для России

Новый Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт» с передним приводом с аналогичным 2,0-литровым мотором и вариатором оценивается от 1 980 000 рублей, версия с полным приводом в данном исполнении обойдётся от 2 087 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:15
Энергетика

В Китае обнаружено новое крупное месторождение нефти

Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявила об обнаружении больших запасов нефти на территории КНР.
REGNUM 01:53
Общество

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.
РИА Новости 01:11
Авто

Geely построит завод для производства летающих автомобилей

Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews вчера в 06:32
Спорт

Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе

Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.
Пятый канал 02:15
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Политика

Путин освободил от НДФЛ некоторые категории жителей РФ

Российский президент Владимир Путин подписал законы, которые позволят некоторым россиянам получать материальную помощь без подоходного налога (НДФЛ).
Газета.Ru вчера в 02:27
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru вчера в 08:25
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru вчера в 12:42
Гаджеты

Xiaomi продала 1,5 млн устройств за считанные часы

iXBT.com 00:33
Технологии

Минпромторг выбрал нового разработчика самолета на замену Ан-2

Ранее в Минпромторге заявили, что «кукурузник» Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «кукурузник».
Взгляд.ру 02:29
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Экономика

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Монеты номиналом одна, две и пять копеек изымут из оборота 1 октября, сообщил Национальный банк Украины 30 сентября.
Политика Сегодня вчера в 08:35
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Политика

В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа

Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Армия и оружие

Подсчитано число погибших после начала российской операции в Сирии

Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года.
Lenta.ru вчера в 11:18
Политика

Украинский шоумен рассказал о русификации Львова

Шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, заявил о русификации Львова.
News.ru вчера в 00:29
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речи о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия вчера в 03:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Юран
Футболист
Советский и российский футболист, игравший на позиции нападающего, ныне - тренер. Имеет также украинское и португальское гражданства. Воспитанник ворошиловградской «Зари».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное