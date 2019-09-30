Футбол
RT на русскомЭкс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.Чемпионат02:00
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