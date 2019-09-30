Футбол

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
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с чего всё началось

Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.
Чемпионат02:00

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Сергей Юран: Я готов вытащить «Спартак»

Советский спорт04:46

Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

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Юран готов возглавить «Спартак»

Газета.Ru03:44

Сергей Юран: «Возглавил бы „Спартак“ на временной основе»

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Юран готов возглавить «Спартак» до конца года

ProstoProSport02:42

Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

RT на русском02:35

Юран заявил, что готов возглавить «Спартак»

Live2404:29
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Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
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Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.
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В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
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Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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Собчак объяснила проблемы с выходом своего шоу на Первом канале

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«Нью-Йорк Рейнджерс» отправили голкипера Игоря Шестеркина и нападающего Виталия Кравцова в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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США ввели новые санкции против российских граждан и компаний

Власти США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, юсвязанных с Россией.
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Происшествия

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
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В Сирии открыт огонь по израильским истребителям

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Врачи назвали первые симптомы рака печени

Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
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Малышева рассказала, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению

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Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

В СМИ появилось видео, записанного Михаилом Хачатуряном, в убийстве которого обвиняются его дочери.
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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности, поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
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Хуситы заявили о разгроме бригады вооружённых сил Саудовской Аравии

В материале хуситов говорится, что они атаковали несколько колонн вооружённых сил Саудовской Аравии на территории королевства.
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В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
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Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

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Сергея Аноприенко назначили главой Рослесхоза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Аноприенко заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ и главой Рослесхоза.
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На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
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Сергей Николаевич Юран
Футболист
Советский и российский футболист, игравший на позиции нападающего, ныне - тренер. Имеет также украинское и португальское гражданства. Воспитанник ворошиловградской «Зари».
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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