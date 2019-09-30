Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.

с чего всё началось

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.

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