Футбол

RT на русскомRT на русскомЭкс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.
Чемпионат02:00

Подробнее о событии

Юран: Могу ли я возглавить «Спартак»? А почему нет?

Нева Спорт02:49

Юран готов возглавить «Спартак»

Газета.Ru03:44

Сергей Юран: «Возглавил бы „Спартак“ на временной основе»

Sport.ru03:28

Сергей Юран: Я готов вытащить «Спартак»

Советский спорт04:46

Юран готов возглавить «Спартак» до конца года

ProstoProSport02:42

Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

RT на русском02:35

Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

Чемпионат02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7013 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре предупредили о теплом октябре

Теплый октябрь установится на всей территории России. Температура воздуха будет на 1–1,5 градуса превышать климатическую норму.
Известия 07:41
Игры

В файлах Call of Duty: Modern Warfare упоминаются 34 различных режима

Gmbox.ru 08:06
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия

Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия 03:52
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Происшествия

В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»

В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Культура

Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета вчера в 03:52
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Митинг в Элисте, участники которого выступили против назначения врио руководителя города Дмитрия Трапезникова, прошел 29 сентября, сообщает «Калмыкия-Онлайн».
РБК 05:04
Политика

В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Кино

Руби Роуз потребовалась операция после съемок в сериале «Бэтвумен»

Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как Роуз повредила шею, выполняя трюки на съемках сериала CW «Бэтвумен».
КиноПоиск 04:10
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию

Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Экономика

Украина с 1 октября откажется от использования мелких монет

Украина отказывается от использования мелких монет, которые изымут из оборота с 1 октября.
ТАСС 08:04
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика

МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США

Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Авто

Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 текущей генерации

Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.
Автоновости дня 02:32
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Здоровье

Названы способы борьбы с синдромом раздраженного кишечника

Врачи дали советы, как бороться с синдромом раздраженного кишечника (СРК).
Телеканал 360° 27 сентября в 10:56
Шоу-бизнес

Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз

В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
Газета Metro 04:04
Политика

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина

Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Кино

Трейлер «King’s man: Начало» появился в Сети

iReactor 04:23
Политика

В Севастополе сформирован новый состав правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Николаевич Юран
Футболист
Советский и российский футболист, игравший на позиции нападающего, ныне - тренер. Имеет также украинское и португальское гражданства. Воспитанник ворошиловградской «Зари».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное