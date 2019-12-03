Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш забил красивый гол за «Порту» в матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Пасуш-де-Феррейры» (2:0). На 76-й минуте он принял мяч на грудь в штрафной, находясь спиной к воротам, и вторым касанием, сложившись, отправил его точно в цель ударом через себя.

Зе Луиш забил за «Порту» ударом через себя

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