Футбол
Матч ТВЗе Луиш забил за «Порту» ударом через себя
Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш забил красивый гол за «Порту» в матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Пасуш-де-Феррейры» (2:0). На 76-й минуте он принял мяч на грудь в штрафной, находясь спиной к воротам, и вторым касанием, сложившись, отправил его точно в цель ударом через себя.
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Политика
Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»
Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
WSJ увидела в «Силе Сибири» серьёзную помеху для США
Запуск газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, не только укрепит связи Москвы и Пекина, но и станет помехой для Вашингтона в поставках сжиженного природного газа из США в КНР.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Космос
В NASA выпустили игру — симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Авто
Первый кроссовер Genesis был заснят без камуфляжа
Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
Политика
США пригрозили торговой войной Франции
США могут ввести тарифы на французские товары стоимостью около $2,4 млрд в ответ на цифровой налог, введенный властями Франции.
Политика
Эрдоган описал отношения Турции с Россией и НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган перед поездкой на саммит НАТО в Лондоне описал отношения Анкары с альянсом и с Россией, сообщает Haberturk.
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Трамп назначил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии
Сталь из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи пошлинами не облагалась, а Австралия и Аргентина были также выведены из-под пошлин в размере 10% на алюминий.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Кино
Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, которого обвиняют в применении насилия к силовику в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Шоу-бизнес
Полуголая Бузова сделала две ошибки в фамилии певца Лещенко
Получившая пару статуэток на премии «Золотой хит 2019» певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию, когда вышла на сцену вслед за народным артистом РСФСР Львом Лещенко.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Шоу-бизнес
Дочь-трансгендер Анджелины Джоли и Брэда Питта в 13 лет стала Джоном
На операцию по смене пола дочь Питта и Джоли сможет лечь после того, как ей исполнится 18 лет.
Происшествия
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика
В Самойловском районе Саратовской области волонтеры останавливают поиски пропавшего без вести 12-летнего мальчика.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Происшествия
Пожарный поезд направили к месту пожара в ангаре в Петербурге
Еще один дополнительный пожарный поезд направлен к месту пожара в ангаре в Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Политика
Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.
Экономика
Сбербанк запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам
Сбербанк России со 2 декабря запустил новогоднюю акцию с повышенными ставками по вкладам, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Хоккей
Вратарь «Трактора» Демченко перешёл в «Металлург»
Авто
Jaguar представил обновленный F-Type
Компания Jaguar рассекретила обновленный спорткар F-Type. Производство автомобиля налажено на заводе в Касл Бромвич (Великобритания).