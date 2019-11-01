Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЭкс-футболист «Спартака» женился на российской модели

Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано 15 ноября женился на российской модели Екатерине Дорожко.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

Спорт-Экспрессвчера в 03:35

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Sport24.ru14 ноября в 19:28

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Sportbox.RUвчера в 00:17

Футболист Луиз Адриану женился на российской модели

Известия14 ноября в 21:51

Бразильский футболист Адриану женился на модели из России

РЕН ТВ14 ноября в 21:14

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Чемпионат14 ноября в 20:20

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Матч ТВвчера в 00:17
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Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru вчера в 17:56
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму

Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
News.ru вчера в 02:01
Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 05:41
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Экономика

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

По данным НБКИ, с опережением графика россияне обычно платят по автокредитам — уровень досрочных погашений по ним выше, чем по другим типам ссуд.
РБК 05:01
Происшествия

Составлен портрет типичного российского преступника

Типичный преступник в России — безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления.
Lenta.ru 03:57
Общество

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Общество

Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Ведомости вчера в 14:02
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская высказалась об изменах Евгения Плющенко

В Сети с огромной скоростью распространились слухи о возможном разводе Яны Рудковской и Евгения Плющенко, а также о том, что вот уже несколько лет у фигуриста есть любовница и он живет на два дома.
Discover24 04:33
Кино

Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов

Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Kinonews.ru 04:03
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru 14 ноября в 14:29
Происшествия

Пенсионерка и трехлетняя девочка погибли в ДТП в Приморье

РЕН ТВ 02:49
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Музыка

Ольга Бузова собралась ехать на Евровидение

Популярная российская певица Ольга Бузова на одном из последних концертов заявила,что планирует ехать на международный конкурс эстрадной песни "Евровидение".
VSE42.RU вчера в 04:16
Общество

Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой

Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.
Vevby.ru вчера в 17:47
Музыка

Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня

Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
ИнфоСМИ 02:37
Футбол

«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru 14 ноября в 09:56
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты

Gazeta.SPb 02:40
Общество

В Париже закрыли более 20 станций метро из-за «желтых жилетов»

Более двух десятков станций парижского метрополитена закрыли в субботу из-за протестов "желтых жилетов".
РЕН ТВ 04:21
Армия и оружие

Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе.
РИА Новости 05:33
Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

CyberSport.ru вчера в 17:13
Культура

К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии

К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Vologda-poisk.ru вчера в 02:10
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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