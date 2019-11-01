Футбол
Вечерняя МоскваЭкс-футболист «Спартака» женился на российской модели
Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано 15 ноября женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите
Спорт-Экспрессвчера в 03:35
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Политика
Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти
В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
Политика
В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму
Резолюция Украины в области прав человека по Крыму, принятая в Генассамблее ООН, в будущем может помешать визиту международных наблюдателей на территорию республики.
Происшествия
Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
По данным НБКИ, с опережением графика россияне обычно платят по автокредитам — уровень досрочных погашений по ним выше, чем по другим типам ссуд.
Происшествия
Составлен портрет типичного российского преступника
Типичный преступник в России — безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления.
Общество
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
Происшествия
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская высказалась об изменах Евгения Плющенко
В Сети с огромной скоростью распространились слухи о возможном разводе Яны Рудковской и Евгения Плющенко, а также о том, что вот уже несколько лет у фигуриста есть любовница и он живет на два дома.
Кино
Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов
Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Музыка
Ольга Бузова собралась ехать на Евровидение
Популярная российская певица Ольга Бузова на одном из последних концертов заявила,что планирует ехать на международный конкурс эстрадной песни "Евровидение".
Общество
Star Wars Jedi: Fallen Order оказалась не такой уж плохой
Star Wars Jedi: Fallen Order – стала новым творением из франшизы о Star Wars.
Музыка
Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня
Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.
Футбол
«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн
Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Общество
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за «желтых жилетов»
Более двух десятков станций парижского метрополитена закрыли в субботу из-за протестов "желтых жилетов".
Армия и оружие
Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского
Ранее в ДНР заявили, что ВСУ практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе.
Киберспорт
Grinding Gear Games представила Path of Exile 2
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом
В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».