Происшествия
Газета.RuМетцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Известный футболист, бывший игрок "Шальке-04", "Реала" и дортмундской "Боруссии" Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Как сообщил журналист Танкреди Палмери со ссылкой на Bild, на 38-летнего немца пожаловалась в правоохранительные органы собственная возлюбленная.
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Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
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«Отправил невесте 15 фото в вотсапе». Экс-защитник «Реала» попался на детском порно
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