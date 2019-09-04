Происшествия
РЕН ТВЭкс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
Бывший защитник "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер заинтересовал правоохранительные органы. Его заподозрили в распространении детской порнографии, сообщает РИА "Новости". У игрока дома провели обыск и изъяли его мобильный телефон.
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Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Советский спортвчера в 15:17
«Отправил невесте 15 фото в вотсапе». Экс-защитник «Реала» попался на детском порно
Sport24.ruвчера в 17:16
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Пограничники зафиксировали в августе уменьшение на 16 тыс человек по количеству оформленных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года На Украине сообщили, что количество соотечественников, посетивших Крым в августе текущего года, меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
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На болидах «Формулы-1» появятся световые панели
14-й этап «Формулы-1» пройдет в Италии. Гоночный уик-энд в Монце состоится 6–8 сентября.
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