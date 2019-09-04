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РЕН ТВРЕН ТВЭкс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно

Бывший защитник "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер заинтересовал правоохранительные органы. Его заподозрили в распространении детской порнографии, сообщает РИА "Новости". У игрока дома провели обыск и изъяли его мобильный телефон.
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Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Газета.Ru03:32

Bild: Метцельдера подозревают в распространении детской порнографии

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Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии

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Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

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Бывшего защитника «Реала» и сборной Германии подозревают в распространении детской порнографии

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СМИ: бывший игрок «Боруссии» подозревается в распространении детского порно

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«Отправил невесте 15 фото в вотсапе». Экс-защитник «Реала» попался на детском порно

Sport24.ruвчера в 17:16
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