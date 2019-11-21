Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции стражи правопорядка конфисковали тонну гашиша.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Газета.Ruвчера в 20:02

Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

Sport24.ru19 ноября в 15:47

Коке арестован. Он был одним из главарей наркопреступников

Metaratings19 ноября в 09:44

Бывшего футболиста арестовали в Испании за наркоторговлю

Инфо2419 ноября в 10:42

Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Чемпионатвчера в 14:44

Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Спорт-Экспрессвчера в 15:29

Бывший игрок «Малаги» арестован в Испании. У него конфисковали тонну наркотиков

Sportbox.RUвчера в 15:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Наука

Тропическим растениям Африки грозит вымирание

Биологи изучили тропические растения Африки и обнаружили, что треть видов находится на пути к полному исчезновению.
МИР 24 02:39
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 19 ноября в 04:04
Политика

В Кремле опровергли присутствие войск России в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о российских войсках в Донбассе.
iReactor 04:57
Здоровье

В Самарской области Минздрав борется с абортами в частных клиниках

Министерство здравоохранения Самарской области провело переговоры с частными медучреждениями.
Провинция.ру 19 ноября в 05:57
Происшествия

Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

В Петербурге учительница истории из школы №579 потеряла работу из-за своего аккаунта в Twitter.
Российская газета 08:10
Футбол

Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»

ProstoProSport вчера в 02:16
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Политика

Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Интерфакс 08:46
Транспорт

Турникеты МЦД сломались через несколько часов после открытия станций

Коммерсантъ 02:53
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, досрочно став одной из двух лучших команд среди тех, кто занял второе место в своей группе.
Sportbox.RU 01:49
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Культуромания 09:06
Политика

Суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину .
Ведомости 09:32
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Музыка

Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары»

Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары» В ролике музыканты едут на «Волге» мимо зданий в стиле советского модернизма, Белой башни и креста Покраса Лампаса.
Екатеринбург-ТВ 05:12
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 08:23
Здоровье

Медсправка для получения водительских прав может подорожать в разы

По всей стране поликлиники забиты будущими автомобилистами, которые спешат получить медсправку для водителей до подорожания документа.
МОЁ! Оnline Липецк 05:08
Происшествия

В Крыму старшеклассник умер во время урока

Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Российская газета 06:33
Происшествия

В Петербурге задержали экс-гендиректора «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, передает 20 ноября "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
SakhaNews вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье

Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Вестник 03:40
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
ТАСС 09:03
Гаджеты

Apple выпустила батарейные чехлы для iPhone 11 с кнопкой для камеры

Компания Apple выпустила новые батарейные чехлы для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
News.ru 05:49
Гаджеты

Видеокарт GeForce RTX Super и GeForce GTX Super станет больше

iXBT.com вчера в 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное