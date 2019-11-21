Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции стражи правопорядка конфисковали тонну гашиша.
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Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Газета.Ruвчера в 20:02

Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

Sport24.ru19 ноября в 15:47

Коке арестован. Он был одним из главарей наркопреступников

Metaratings19 ноября в 09:44

Бывшего футболиста арестовали в Испании за наркоторговлю

Инфо2419 ноября в 10:42

Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Чемпионатвчера в 14:44

Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Спорт-Экспрессвчера в 15:29

Бывший игрок «Малаги» арестован в Испании. У него конфисковали тонну наркотиков

Sportbox.RUвчера в 15:20
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Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM вчера в 08:21
Авто

Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata

На россисйком рынке новый Hyundai Sonata оценили по минимальной стоимости в 1 499 000 рублей.
32CARS.ru вчера в 04:15
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Политика

Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
REGNUM вчера в 09:21
Здоровье

Почти 12 000 кузбассовцев за неделю заболели ОРВИ

Напомним, неделей раньше к врачам обратились 9400 кузбассовцев, причем порядка 76% простуд пришлось на детскую возрастную группу.
VSE42.RU вчера в 05:41
Политика

В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 22:39
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru вчера в 16:36
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери

Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Взгляд.ру вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о смерти актрисы

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли информацию о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Телепрограмма вчера в 22:45
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе

В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики.
РБК вчера в 23:00
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты

Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.
РИА Новости 00:22
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Общество

СМИ узнали о новых делах по хищениям на космодроме Восточный

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный.
Известия вчера в 23:38
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Хоккей

Зарипов помог «Ак Барсу» обыграть «Сибирь» в гостях

Вести.Ru вчера в 09:59
Наука

Ученые назвали одну из главных причин возникновения рака

Ученые выяснили, что рак появляется из-за взаимодействия покрывающего апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах гликопротеина MUC1 и бактерий.
Народные новости 19 ноября в 21:20
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:25
Общество

За день до подорожания медосвидетельствования для водителей перед медцентрами выстроились очереди. Фото

С утра 21 ноября перед медицинскими центрами в Екатеринбурге выстроились очереди водителей, которые хотят получить справку о прохождении медосвидетельствования по старым правилам.
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Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной обратился в больницу с травмами лица

Курбану Омарову пришлось обратиться за помощью к медикам. Муж Ксении Бородиной рассказал, что получил травму, хотя даже не выходил из дома.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Байден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах

Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году.
Газета.Ru 00:21
Общество

Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании

Мойка78 вчера в 22:59
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU вчера в 16:35
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС вчера в 07:58
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