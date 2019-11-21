Происшествия
Газета.RuЭкс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша
Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией. Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков.
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Бывший игрок «Малаги» арестован в Испании. У него конфисковали тонну наркотиков
Sportbox.RUвчера в 15:20
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