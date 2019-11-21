Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией. Как сообщает El Confidencial, являвшийся лидером группировки экс-спортсмен был был взят под стражу вместе с остальными 19 задержанными, проходившими по делу о незаконном обороте наркотиков.

Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

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